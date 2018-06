Heute glänzt der Wormser Dom jeden Sommer bei den Nibelungenfestspielen. In der Sage übernimmt er eine wichtige Rolle: In einer der Schlüsselszenen streiten die beiden Rivalinnen Kriemhilde und Brunhilde, welche von ihnen denn als erste durch sein Portal eintreten dürfe. Der große Schauspieler Jürgen Prochnow traf am vergangenen Dienstag zu seinem ersten Besuch in Worms ein, für die Proben zu den Nibelungen-Festspielen, wo er in diesem Jahr den Hunnenkönig Etzel gibt. Ihn zog es bereits am ersten Tag zum Dom. "Den guck ich mir gleich an", meinte er im Interview mit dem ZDF. Am 20. Juli 2018 spielt der Wormser Dom dann mit: Als mächtige und prächtige Kulisse bei der Premiere von "Siegfrieds Erben".