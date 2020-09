Zwei Figuren von Klöckner und Deutschlandchef von Nestle Boersch.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Mit Blasmusik, Luftschlangen und unter vielstimmigen Helau-Rufen ist der Mainzer Rosenmontagszug gestartet. Hans-Jörg Langenbach von der Zugleitung des Mainzer Carneval-Vereins gab um 11.11 Uhr den Start frei. Als erste von 138 Zugnummern setzte sich die Rittergilde in Bewegung. Insgesamt waren rund 9.500 aktive Teilnehmer auf den Beinen, darunter mehr als 2.100 Musiker.



Schon in der Mainzer Neustadt, wo die sieben Kilometer lange Zugstrecke traditionell beginnt, waren Tausende von Zuschauern am Straßenrand.