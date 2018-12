Ungarns Regierung hält diese Proteste für bedeutungslos.

Quelle: Balazs Mohai/MTI/AP/dpa

Ein Sprecher der rechtsnationalen Regierung in Ungarn hat Proteste der vergangenen Tage als bedeutungslos abgetan. Die Kundgebungen hätten "ganz klar keine Unterstützung im Volk", sagte Zoltan Kovacs, der im Kabinett von Ministerpräsident Viktor Orban für internationale Kommunikation zuständig ist, der "New York Times".



In Ungarn protestieren seit einer Woche immer wieder Tausende Menschen gegen die Regierung. Anlass ist ein neues Gesetz, das die Zahl der möglichen Überstunden erhöht.