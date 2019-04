Menschen demonstrieren gegen den Interimspräsidenten.

Quelle: Toufik Doudou/AP/dpa

Den achten Freitag in Folge sind Tausende Menschen in Algerien auf die Straßen gegangen, um gegen die Staatsführung zu protestieren. Trotz des Rücktritts des Präsidenten Abdelaziz Bouteflika forderten die Menschen grundlegende demokratische Reformen.



In Algier kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Anfang der Woche hatte das Parlament den 77 Jahre alten Bensalah zum Interimspräsidenten ernannt.