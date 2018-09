Friedlich aber lautstark haben tausende Menschen in Hannover gegen das neue Polizeigesetz in Niedersachsen protestiert. Die Demonstranten zogen am Samstag durch die Innenstadt zum Landtag. Die Veranstalter sprachen von bis zu 15.000 Teilnehmern.



Zu der Demonstration aufgerufen hatte ein Bündnis von mehr als 120 politischen und gesellschaftlichen Gruppen. Der Gesetzentwurf soll der Polizei mehr Befugnisse zur Terrorabwehr geben. Kritiker befürchten massive Eingriffe in Bürgerrechte.