Hunderttausende verlassen das krisengeschüttelte Venezuela - immer mehr auch Richtung EU.

Quelle: ap

Die Zahl der neuen Asylbewerber in der Europäischen Union ist in den ersten vier Monaten 2019 deutlich gestiegen. Dazu trägt unter anderem die Krise in Venezuela bei. Aber auch die Zahl der Geflüchteten aus Kolumbien ist merklich gestiegen.



Das EU-Frühwarnsystem weist für den Zeitraum Anfang Januar bis Ende April insgesamt rund 206.500 Erstanträge auf Asyl aus, im Vergleich zu rund 179.000 im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Mehr als 14.000 Schutzsuchende kamen aus Venezuela.