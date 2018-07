Die Veranstaltung begann am Sonntagmittag mit einer interreligiösen Andacht in der Pfarrkirche Sankt Anton. Danach setzte sich der Protestzug vom Goetheplatz aus in Bewegung. Die Demonstranten gingen bei Regenwetter mit Trommeln, Regenbogen- und Europa-Fahnen sowie Anti-CSU-Plakaten in Richtung Königsplatz. Dort fand am Nachmittag die Abschlusskundgebung statt. Dabei traten Prominente wie die Kabarettisten Luise Kinseher, Hannes Ringlstetter und Urban Priol auf sowie der Schauspieler Sepp Bierbichler und der Schriftsteller Friedrich Ani. Ferner sprach Claus-Peter Reisch, der in Malta angeklagte Kapitän des Seenotrettungsschiffes "Lifeline".