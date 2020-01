Neujahrsumzug der Mainzer Garden.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Den doppelten Beginn des neuen Jahres und der Fastnachtszeit haben Tausende Mainzer mit einem farbenprächtigen Umzug gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein und frostigen Temperaturen zogen am Neujahrstag mehr als 1.600 Gardisten und Musiker durch die Straßen der rheinischen Karnevalshochburg.



Am Straßenrand jubelten ihnen Zuschauer zu, mit "Prost Neujahr" und noch etwas zaghaftem "Helau". Anders als in Köln und Düsseldorf mit dem Auftakt am 11.11. beginnt die närrische Zeit in Mainz offiziell mit dem Neujahrstag.