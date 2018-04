Die meisten Blitze gab es über Mitteldeutschland. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ein heftiges Gewitter ist am Mittwochabend über Deutschland gezogen. Das Unwetter zog von der Mitte Bayerns über Mitteldeutschland in Richtung Nordosten.



In Sachsen-Anhalt wurden demnach mehr als 2.400 Blitze innerhalb von 30 Minuten registriert. In Thüringen haben Blitzeinschläge mindestens zwei Brände in Wohnhäusern ausgelöst. Der Deutsche Wetterdienst hatte örtlich vor starken Gewittern und Sturmböen gewarnt.