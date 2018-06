«Merkel verschläft den Klimaschutz,» hieß es bei der Kundgebung. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Zur Halbzeit der Weltklimakonferenz in Bonn haben rund 2.000 Demonstranten ein Umsteuern in der Klimapolitik verlangt. Die Aktion stand unter dem Motto "Schluss mit dem faulen Zauber. Wir treiben die bösen Geister des Klimawandels aus". Aufgerufen hatte dazu das Bündnis "No Climate Change" - getragen etwa von Attac-Gruppen, Grünen, Linken und dem BUND.



Die Klimakonferenz mit 25.000 Teilnehmern aus fast 200 Ländern komme nicht recht voran, kritisierte eine Attac-Rednerin auf der Kundgebung.