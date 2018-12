Protest gegen den G20-Gipfel in Buenos Aires.

Quelle: Nicolas Villalobos/dpa

Am ersten Tag des G20-Gipfels haben Tausende Menschen in der argentinischen Hauptstadt gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer protestiert. Die Demonstranten zogen Richtung Kongress und skandierten: "Raus mit Trump und den imperialistischen Führern."



Die Sicherheitskräfte bereiteten sich auf heftige Proteste vor. An den Gipfeltagen sind 25.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz. Weite Teile der Hauptstadt waren abgesperrt.