In Frankfurt versammelten sich nach Polizeiangaben am Ostersonntag rund 1.500 Menschen friedlich auf dem Römer. In Saarbrücken gingen nach Angaben der Polizei bis zu 800 Teilnehmer auf die Straße, unter dem Motto "Nein zum Krieg - abrüsten statt aufrüsten". In Bremen waren es nach Einschätzung der Beamten rund 500 Menschen. In Dortmund nahmen am Ostermontag rund 300 Teilnehmer an einer Kundgebung gegen Rechts teil.



Marvin Mendyka vom Netzwerk Friedenskooperative erklärte: "Die nukleare Bedrohung wird von mehr Menschen wieder als eine reale und existenzielle Gefahr wahrgenommen. Die rege Teilnahme an den Ostermärschen mit der Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt macht dies deutlich." Verstärkt worden sei die Sorge der Menschen zuletzt durch die Kündigung des INF-Vertrages über das Verbot von atomaren Mittelstreckenraketen durch die USA.