Mehrere Tausend Menschen haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gegen die Einigung auf einen Sonderstatus für die umkämpften Gebiete im Donbass demonstriert. Die Demonstranten in der ukrainischen Hauptstadt skandierten "Nein zur Kapitulation! Nein zur Amnestie!", wie AFP-Reporter berichteten. Behörden sprachen von bis zu 5.000 Demonstranten. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet sogar von fast 10.000 Demonstranten in Kiew.