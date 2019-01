Abtreibungsgegner demonstrieren in Washington D.C.

Quelle: ap

Wie im vergangenen Jahr erhielten die Aktivisten bei ihrem "Marsch für das Leben" am Freitag die Unterstützung von Präsident Donald Trump. Er werde alle Gesetzentwürfe stoppen, die vom "Recht auf Leben" abweichen, erklärte er in einer Video-Botschaft an die Teilnehmer. In jedem neugeborenen Kind sehe man "die Majestät" der göttlichen Schöpfung.