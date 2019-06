Tausende haben in Jerusalem an der Gay-Pride teilgenommen.

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Tausende von Israelis haben in Jerusalem an der Gay-Pride-Parade teilgenommen. Sie hielten Schilder in die Höhe und forderten gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Nach Angaben eines Polizeisprechers waren rund 2.500 Polizisten im Einsatz.



Am Rande der Parade wurden 17 Verdächtige festgenommen, darunter auch ein Mann, der laut Polizei ein Messer versteckt bei sich trug. Vor vier Jahren hatte ein strengreligiöser Jude bei der Parade eine 16-Jährige erstochen.