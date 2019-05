Zur Enthüllung des Obama-Boulevards gab es auch ein Konzert.

Quelle: Damian Dovarganes/AP/dpa

In Los Angeles ist eine Straße nach dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama benannt worden. Auf dem neuen Obama-Boulevard feierten Tausende Menschen die Namensänderung der früheren Rodeo Road, wie die "LA Times" berichtete.



Das Zentrum der Feierlichkeiten bildete der Platz, an dem die Straße in den Martin-Luther-King-Junior-Boulevard einmündet - benannt nach dem schwarzen Bürgerrechtler. Hier hatte Obama 2007 im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft eine Kundgebung gehalten.