Die Feuer breiten sich in den südöstlichen Bundesstaaten aus.

Quelle: ZDF

Allein in dieser Woche sind an der Südküste von New South Wales nach Behördenangaben mindestens 448 Häuser durch die Buschbrände zerstört worden. Mindestens zehn Menschen in dem Staat und in Victoria kamen seit Montag um. Laut den Behörden in Victoria werden 28 Personen vermisst. Insgesamt sind seit Beginn der Krise landesweit mindestens 19 Todesopfer zu beklagen. In ganz Down Under wurden mehr als 1.300 Häuser verwüstet. Eine Fläche von rund fünf Millionen Hektar brannte ab, das etwa der Fläche Brandenburgs und Sachsen-Anhalts zusammen entspricht.