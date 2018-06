Der Feuervulkan in Guatemala spuckt kilometerweit Asche. Quelle: Santiago Billy/AP/dpa

Nach einem Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala sind 25 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes Conred, so vorläufige Angaben der Regierung. Tausende sind auf der Flucht aus dem Gebiet.



Rund 3.100 Menschen mussten das Gebiet verlassen, wie die Streitkräfte auf Twitter mitteilten. Die Regierung erwäge, den Katastrophenfall auszurufen, so Präsident Jimmy Morales. Nach Conred-Angaben handelte es sich um den schlimmsten Ausbruch der vergangenen Jahre.