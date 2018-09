Viele Firmen ringen um den Nachwuchs. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Start des Ausbildungsjahres sind Tausende von Stellen in verschiedenen Berufen und Regionen frei. "Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist für Lehrstellenbewerber besser denn je", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Dadurch habe sich in vielen Betrieben die Situation der Azubis verbessert. Unternehmen bieten teils höhere branchenübliche Vergütungen an oder werben mit Zusatzqualifikationen.