Die französische Polizei hat mit der Räumung von riesigen Flüchtlingscamps im Nordosten von Paris begonnen. In einem Camp im Vorort Saint-Denis sind Hunderte Polizisten im Einsatz. Die Migranten wurde in Busse gebracht, die Lage ist ruhig.



In der illegalen Zeltstadt lebten rund 700 Menschen. Insgesamt hausen Tausende in dem Camps nördlich von Paris unter erbärmlichen Bedingungen. Es handelt sich mehrheitlich um Männer ohne Asylperspektive, aber auch Frauen und Kinder leben in den Zeltstädten.