Tausende Migranten kehren freiwillige in ihre Heimat zurück. Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

Knapp 8.000 Migranten sind seit Jahresbeginn freiwillig aus Griechenland in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Dies teilte die griechische Polizei mit.



"Es handelt sich um Menschen, die einsehen, dass sie keine Chance haben, Asyl in der EU zu bekommen, und freiwillig zurückkehren wollen", sagte ein ranghoher griechischer Polizist. Allein im Juli kehrten 841 Menschen zurück in ihre Heimat, vor allem nach Albanien und in den Irak. Bei Rückführungen hilft die Internationale Migrationsorganisation.