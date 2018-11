Mit viel Schunkeln und lautstarkem Singen hat im Rheinland der Karneval begonnen. Pünktlich am 11.11. um 11 Uhr 11 war Auftakt in die närrische Zeit. In der Kölner Altstadt fanden sich Tausende Jecken ein, um die Sessionseröffnung zu feiern.



In Mainz folgte dem Countdown zur magischen Uhrzeit auf dem Balkon des Osteiner Hofs die Verlesung des "Närrischen Grundgesetzes". Die Zahl elf steht für die Anfangsbuchstaben von egalite, liberte, fraternite - Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit.