Deutsche Bank plant einen massiven Stellenabbau. Archivbild Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Deutsche Bank plant den Abbau tausender Stellen. Die Zahl von derzeit mehr als 97.000 soll auf deutlich unter 90.000 sinken. Das kündigte das Institut kurz vor dem Beginn der Hauptversammlung in Frankfurt an.



Bankchef Christian Sewing hatte nach einem mageren ersten Quartal das Tempo beim Konzernumbau erhöht und drastische Einschnitte im Investmentbanking angekündigt, das zur Bürde für das Geldhaus geworden ist. Sewing steht seit Anfang April an der Spitze der Bank.