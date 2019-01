Schüler in Bonn schwänzen Schule für den Klimaschutz.

Quelle: Volker Lannert/dpa

Tausende Schüler haben in mehr als 50 deutschen Städten den Unterricht geschwänzt und für mehr Klimaschutz demonstriert. Auf Transparenten stand: "Warum lernen ohne Zukunft?", "Opa, was ist ein Schneemann?" und "Das Klima ist aussichtsloser als unser Mathe-Abi".



Unter dem Motto #FridaysForFuture demonstrieren Jugendliche weltweit seit Wochen für Klimaschutz. Mitorganisator ist unter anderen die BUND-Jugend. In Freiburg gingen laut den Organisatoren die meisten jungen Leute auf die Straße, nach Polizeiangaben rund 3.500.