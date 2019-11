Wintereinbruch in Frankreich. Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Wegen heftigen Schneefalls ist bei Tausenden Menschen im Südosten Frankreichs der Strom ausgefallen. Rund um die Gemeinde Tournon-sur-Rhone waren 63.000 Einwohner ohne Strom, wie die zuständige Präfektur mitteilte.



Eine 20.000-Volt-Stromleitung sei aufgrund des Schnees in der Region ausgefallen. Techniker waren im Einsatz, um die Störung zu beheben. Der Wetterdienst warnte in mehreren Departements im Osten des Landes vor Schnee und Glätte. In der Region kam es zu Verkehrsbehinderungen.