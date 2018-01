Lufthansa will vor allem Flugbegleiter einstellen. Quelle: Inga Kjer/dpa

Die Lufthansa will nach der Übernahme von Air-Berlin-Teilen in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter einstellen. Gut 8.000 sollen es insgesamt sein. Rund 4.000 neue Stellen entfallen auf das Kabinenpersonal.



Auch etwa 900 Piloten sollen eine neue Anstellung bei der Lufthansa finden. Darunter viele, die von der Lufthansa selbst ausgebildet wurden. Sein Flugangebot will der Konzern in diesem Jahr um 12 Prozent ausweiten, die Kosten je Sitzplatzkilometer sollen um 1 bis 2 Prozent sinken.