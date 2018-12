Demonstration gegen Einwanderungspolitik.

Quelle: Danilo Balducci/ZUMA Wire/dpa

Mehrere tausend Menschen haben in Rom gegen die restriktive Einwanderungspolitik der italienischen Regierung demonstriert. Die Demonstration richtete sich insbesondere gegen das von Innenminister Matteo Salvini durchgesetzte Einwanderungsdekret.



Dieses schränkt humanitäre Aufenthaltstitel ein. Betroffen sind Familien, alleinstehende Frauen, traumatisierte Flüchtlinge und andere schutzbedürftige Menschen. So würden immer mehr Menschen in die Illegalität gedrängt, sagten Demonstranten.