Die Fahrgäste versammeln sich unter den Anzeigetafeln in Rom.

Quelle: Massimo Percossi/ANSA/dpa

Mitten in der Urlaubssaison ist in Italien nach einem Brand stundenlanges Chaos im Bahnverkehr ausgebrochen. Tausende Reisende strandeten auf Bahnhöfen im ganzen Land.



Auf der wichtigen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Florenz und Rom kam der Verkehr zeitweise komplett zum Erliegen. Grund war ein Feuer in einem Schaltkasten zur Regelung der Hochgeschwindigkeitszüge in Rovezzano bei Florenz. Regierungsvertreter sprachen von Sabotage - möglicherweise aus der Anarchistenszene.