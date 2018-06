Reisende saßen am Flughafen in Atlanta stundenlang fest. Quelle: Branden Camp/FRE171034 AP/dpa

Nur eine Woche vor Weihnachten hat ein totaler Stromausfall den Internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson in der US-Stadt Atlanta stundenlang lahmgelegt - den verkehrsreichsten Airport der Welt. Das wiederum löste ein Chaos im US-Flugverkehr aus.



Hunderte von Passagieren mussten aus den auf den Rollbahnen wartenden Maschinen befreit werden. In den Gebäuden saßen tausende Passagiere fest, Gepäckbänder standen still. Hunderte von Flügen fielen aus, ankommende Maschinen wurden umgeleitet.