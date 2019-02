Bukarest, Hauptstadt Rumäniens. (Archivbild)

Quelle: Birgit Zimmermann/ZB/dpa

Tausende Rumänen haben für eine unabhängige Justiz demonstriert. In der Hauptstadt Bukarest gingen nach Schätzung von Medien etwa 10.000 Menschen auf die Straße, zu kleineren Demonstrationen kam es in mindestens zehn weiteren Städten.



Anlass der Proteste ist eine Eilverordnung der sozialliberalen Regierung, die Kritikern zufolge die politische Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigt. Sie sieht Änderungen beim Ernennungsprozedere in der Leitungsebene der Staatsanwaltschaften vor.