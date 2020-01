Säcke mit zerrissenen Stasi-Akten. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild vom 17.09.2015

Rund 30 Jahre nach dem Mauerfall können zerrissene Stasi-Akten in Tausenden Säcken immer noch nicht ausgewertet werden. Die Papiere werden zur Zeit ausschließlich per Hand zusammengesetzt - die vor zwei Jahren gestoppte Rekonstruktion per Computer sei bislang nicht wieder in Gang gekommen, sagte der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn.



Von einst 16.000 Säcken mit sichergestellten Stasi-Papieren wurde demnach bislang lediglich der Inhalt von 520 erschlossen.