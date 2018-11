Menschen demonstrieren für eine «anständige Slowakei».

Quelle: Martin Baumann/TASR/dpa

Tausende Menschen haben in Bratislava am Vorabend des 29. Jahrestags der sogenannten Samtrevolution für eine "anständige Slowakei" demonstriert. Die Veranstalter sprachen von rund 18.000 Teilnehmern. Kleinere Kundgebungen soll es auch in anderen Städten gegeben haben.



Die Demo sei ein klares Zeichen, dass die Menschen in der Slowakei Hass ablehnen, teilten die Veranstalter mit. Die Proteste hatten nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin im Februar begonnen.