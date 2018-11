Die Flucht in der Wüste ist gefährlich. Quelle: ap

Unter den Opfern sind mehr als 8.700 Menschen, deren Reisegefährten über das Verschwinden auf dem Weg weg vom Horn von Afrika berichteten. Wenn Menschen auf der Flucht durch Afrika verloren gehen, bleibt von ihnen häufig keine Spur. Einige verschwinden im riesigen Netz offizieller und inoffizieller Gefängnisse in Libyen. Und in der Sahara könnten nach Einschätzung der IOM mehr Flüchtlinge ums Leben gekommen sein als im Mittelmeer.

Doch in einer Region, in der Grenzen nicht viel mehr sind als auf Landkarten eingezeichnete Linien, wird es nie Gewissheit geben. Und keine Regierung ist bereit, eine Fläche von dieser Größe abzusuchen. In glühender Hitze verwesen Leichname schnell und werden unter dem herumwirbelnden Wüstensand begraben. Selbst wenn die Toten gefunden werden, sind sie normalerweise nicht mehr zu identifizieren.