Viele Orte im Süden bereiten sich auf Überschwemmungen vor.

Quelle: Kohls/SDMG/dpa

Nach den Regen- und Schneefällen der vergangenen Tage sind in der Nacht mehrere Flüsse und Bäche in Bayern über die Ufer getreten. Auch aus manchen Regionen Baden-Württembergs wurde Hochwasser wegen Regens und Tauwetters gemeldet.



Vor allem in der Mitte und im Norden von Bayern wurden teilweise Äcker und Wiesen überflutet, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Laut baden-württembergischer Hochwasservorhersagezentrale stiegen die Pegelstände am Neckar noch weiter an.