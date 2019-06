Die «Sea-Watch 3» darf weiterhin nicht anlegen. Archivbild

Quelle: Chris Grodotzki/Sea-Watch.org/dpa

Trotz fehlender Genehmigung zum Einlaufen ist das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in italienische Hoheitsgewässer eingefahren. Es näherte sich ungeachtet einer Halteaufforderung der Küstenwache dem Hafen der Insel Lampedusa bis auf eine Seemeile.



Bis zum Abend durften die 42 Migranten, die sich seit zwei Wochen an Bord befinden, jedoch nicht an Land. Wie die Besatzung per Twitter mitteilte, kontrollierten italienische Beamte Schiffspapiere und die Pässe der Crew.