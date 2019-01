Taxifahrer blockieren den Zugang zum Messegelände von Madrid.

Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Die seit Tagen anhaltenden Proteste von Taxifahrern gegen Uber und andere Online-Fahrdienste in Spanien spitzen sich zu. In der Hauptstadt Madrid sperrten Hunderte Taxifahrer stundenlang die Stadtautobahn M-40 und sorgten für ein Verkehrschaos.



Die Demonstranten setzten unter anderem Container und Autoreifen in Brand und blockierten Zufahrtsstraßen. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei. Die Taxifahrer zogen in Anlehnung an die jüngsten Proteste in Frankreich gelbe Westen an.