Ein Auftritt der US-Sängerin wackelt wegen Streitigkeiten mit den Produzenten

Quelle: dpa

US-Popsängerin Taylor Swift sieht ihren geplanten Auftritt bei den American Music Awards in Gefahr. Per Twitter wandte sie sich am Donnerstag (Ortszeit) mit den Worten: "Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll" an ihre Fans und andere Musiker.



Bei den Awards soll sie eine Auszeichnung als Künstlerin des Jahrzents erhalten. Dazu habe sie geplant, bei der Show ein Medley ihrer Hits zu performen. Ihr ehemaliger Labelchef bei Big Machine Records, Scott Borchetta, und sein neuer Partner Scooter Braun versuchten nun, das zu unterbinden - und sprechen Taylor Swift die Rechte der Nutzung ihrer eigener Songs ab.