Huawei-Manager Liang Hua.

Quelle: Joel Saget/AFP/dpa/Archivbild

Der chinesische Huawei-Konzern, dem Einschränkungen bei der Ausrüstung künftiger Mobilfunk-Netze in Europa drohen, will eine Produktion in Frankreich aufbauen. Das Werk soll Technik für den superschnellen 5G-Datenfunk sowie heute gängige LTE-Netze hauptsächlich zum Einsatz im europäischen Markt herstellen, wie Huawei mitteilte.



Das könnten zunächst zum Beispiel Antennen sein, sagte Topmanager Liang Hua der Nachrichtenagentur AFP zufolge. Die Firma wolle über 200 Millionen Euro investieren.