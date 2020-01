Quelle: dpa

Mit einem Elektroauto hat der japanische Elektronik-Konzern Sony auf der Technik-Messe CES in Las Vegas für eine Überraschung gesorgt. Der Prototyp Vision-S solle aufzeigen, welche Möglichkeiten in den technischen Entwicklungen von Sony steckten, so Konzernchef Kenichiro Yoshida - etwa spezielle Software, Sensor- und Sicherheitstechnik oder ein Entertainmentsystem.



Der Prototyp verkörpere Sonys "Beitrag zur Zukunft der Mobilität". Was Sony auf lange Sicht mit solchen Fahrzeugen plant, verriet Yoshida nicht.