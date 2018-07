Die Bahn will eine schnelle Lösung für die aktuellen Probleme. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutsche Bahn will bis zum Ende dieser Woche auf ihrer neuen Paradestrecke Berlin-München wieder halbwegs zuverlässig in die Spur kommen. Bis zum Wochenende werde sich die Situation weiter stabilisieren, sagte die Bahn-Fernverkehrschefin Birgit Bohle.



Als Kulanzregel legte die Bahn bis zum Jahresende fest, bei Verspätungen von mehr als einer Stunde auf der Strecke München-Berlin den Kaufpreis komplett zu erstatten. Die Fahrplanumstellung sei "nicht gut gelaufen", so Bohle.