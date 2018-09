Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

In der Dieselkrise hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor entscheidenden Beratungen in der Koalition ihren Kurs bekräftigt. Technische Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller seien der beste und gerechteste Ausweg aus der Dieselkrise, sagte Schulze.



Zugleich sagte Schulze, sie sei froh, dass nun "endlich Bewegung" in die Sache komme. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte für den kommenden Montag eine Entscheidung der Bundesregierung über den Kurs in der Dieselkrise an.