CNN berichtet von 186 Flugausfällen allein am Dienstag.

Quelle: Larry W. Smith/EPA/dpa

Die US-Airline Southwest hat wegen technischer Probleme seit vergangener Woche Hunderte Flüge abgesagt. Allein am Dienstag seien 186 Flüge gecancelt worden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Flug-Tracking-Seite FlightAware. Die Probleme hätten US-weit zu einem Domino-Effekt bei Flugausfällen geführt.



Die Fluggesellschaft stellte in einer Mitteilung eine Verbindung zwischen den Ausfällen und langwierigen Gehaltsverhandlungen mit ihren Mechanikern her.