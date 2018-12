Regierungs-Airbus A340. Archivbild

Wegen eines technischen Defekts am Kanzler-Airbus "Konrad Adenauer" hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Flug zum G20-Gipfel in Buenos Aires unterbrechen müssen. Nach etwa einer Stunde Flugzeit kehrte die Maschine über den Niederlanden um. Der Airbus landete sicher in Köln, wo die Kanzlerin in eine Ersatzmaschine steigen wollte.



Merkel war gemeinsam mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf dem Weg nach Argentinien. Die Regierungs-Flugzeuge bereiten immer wieder Probleme.