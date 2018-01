Deutsche-Telekom-Chef Timotheus Höttges auf der DLD in München. Quelle: Matthias Balk/dpa

Europäische Politiker und Unternehmer beschwören schnelles Handeln, um nicht zwischen den Tech-Supermächten USA und China zerrieben zu werden. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte auf der Innovationskonferenz DLD in München, Europa müsse eine aktivere Rolle in der Welt spielen.



Deutsche-Telekom-Chef Timotheus Höttges betonte, dass er für Europäer keine Chance mehr sehe, zu Facebook und Co. aufzuschließen. Er sieht aber Chancen im Geschäft zwischen Unternehmen - mit der Vernetzung von Milliarden Geräten.