Ted Turner erschuf den US-Nachrichtensender CNN. Archivbild Quelle: Erik S. Lesser/EPA/dpa

Der Gründer des bekannten US-Nachrichtensenders CNN, Ted Turner, leidet nach eigener Aussage an Demenz. "Es ist eine milde Form dessen, was Menschen als Alzheimer haben", sagte der 79-Jährige dem US-Sender CBS in einem Interview.



Turner hatte jedoch Schwierigkeiten, sich den Namen seiner Erkrankung in Erinnerung zu rufen. "Ich kann mich nicht an den Namen erinnern", sagte er. Nach einer Pause fügte er hinzu: "Demenz." Die Symptome seien Müdigkeit, Erschöpfung und Vergesslichkeit.