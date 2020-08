Irans Präsident Hassan Ruhani (Archiv).

Quelle: -/Iranian Presidency/dpa

Irans Präsident Hassan Ruhani hat seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj nach Angaben aus Kiew versprochen, die Verantwortlichen für den versehentlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs zur Rechenschaft zu ziehen. In einem Telefonat habe Ruhani zugesichert, alle Beteiligten "vor Gericht zu stellen", so die Regierung in Kiew.



Eine Boeing 737 der Ukraine International Airlines war von iranischen Revolutionsgarden abgeschossen worden. Alle 176 Insassen kamen ums Leben.