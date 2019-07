20. Juni: Die iranischen Revolutionsgarden schießen eine US-Drohne ab. Washington bestreitet die iranische Darstellung, wonach die Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sein soll. Einen Vergeltungsschlag sagt Trump kurzfristig ab.



24. Juni: Die USA verhängen Sanktionen gegen Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei und kündigen Strafmaßnahmen gegen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif an.



5. Juli: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) beruft auf Antrag der USA für den 10. Juli eine Dringlichkeitssitzung ein.



7. Juli 2019: Die vom Iran gesetzte 60-Tagesfrist zum Teilausstieg aus dem Atomabkommen läuft ab. Der Iran kündigt an, sich nicht mehr an das in dem Vertrag festgelegte Limit von 3,67 Prozent zur Urananreichung halten zu wollen. Das Land sei nach eigenen Angaben bereit, das radioaktive Material auf jedes Niveau und in jeder Menge anzureichern. Außerdem droht Teheran mit dem Stopp weiterer Verpflichtungen nach weiteren 60 Tagen.