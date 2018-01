Dass es zu einem freien Korridor für Iran kommt, ist zwar noch keineswegs sicher. Wahrscheinlich würden sunnitische Rebellengruppen auch jede Landverbindung häufig in ihr Visier nehmen und die Nutzung damit riskant machen. Aber Irans Verbündete machen zweifellos Fortschritte auf beiden Seiten der Grenze. Mit zunehmenden Erfolgen im Kampf gegen den IS sind syrische Truppen und Milizen in den vergangenen Monaten gleich an drei Fronten in Richtung Grenze zum Irak vorgerückt.