Mandarinente im Central Park, New York Quelle: ap

In New York rätselt man wegen einer ungewöhnlichen Ente: Die bunte Mandarinente war vor einigen Tagen auf einem Teich im Central Park aufgetaucht und mischte sich unter die dort beheimateten Stockenten. Mandarinenten sind eigentlich in Asien beheimatet. Woher dieses Exemplar kommt, war zunächst unklar.



Das bunte Tier wurde rasch zum Social-Media-Star. CNN bezeichnete die Ente als "New Yorks neuesten Star", das "New York Magazine" ernannte den Erpel zu "New Yorks begehrtestem Junggesellen".