Friedrich Merz (CDU) bei einer Pressekonferenz. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat seine Aussage verteidigt, er zähle sich mit Einkünften in siebenstelliger Höhe zur gehobenen Mittelschicht. Der "Bild am Sonntag" sagte Merz nun, für ihn sei die gesellschaftliche Mitte keine rein ökonomische Größe.



Er verdiene heute "rund eine Million Euro brutto." Am vergangenen Mittwoch hatte Merz sich selbst als Teil der "gehobenen Mittelschicht" bezeichnet. Zudem hatte er bestätigt, Millionär zu sein.